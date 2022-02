Mehrere Beamte der Kriminalpolizei haben am Montag in der Gerbergasse in Blaubeuren eine Haustür aufgebrochen, um ein Waffenlager auszuheben. Die Polizei hatte den Hinweis bekommen, dass ein Blaubeurer viele Waffen in seinem Haus hortet. Aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wurde d...