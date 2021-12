Beim lange erwarteten umfassenden Verkehrskonzept ist Blaubeuren erst „auf halbem Weg“. So hat Bürgermeister Jörg Seibold das am Dienstagabend in seiner Haushaltsrede vor dem Gemeinderat eingestanden. Dementsprechend werde der Innenstadt-Verkehr mit all seinen Problemen auch im kommenden Jahr ...