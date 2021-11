Starker Verkehr und Parkprobleme in der Blaubeurer Innenstadt kombiniert mit den zahlreichen Touristen am Wochenende haben die Stadtverwaltung „in die Defensive“ gebracht. So beschrieb Bürgermeister Jörg Seibold die Lage bei einem zentralen stadtpolitischen Thema während einer Haushaltsdeba...