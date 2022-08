Die VR-Bank Langenau/Ulmer Alb ist bei dieser Fusion die größere Bank (was die Bilanzsumme angeht), und somit wäre es naheliegend, wenn sie die anderen Banken übernehmen würde, also die Volksbank Laichinger Alb und die Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen. Im aktuellen Fall ist das aber nicht so....