Bei einer Horror-Fahrt hat ein 41-Jähriger am Samstagabend zwischen 20.20 und 21 Uhr auf der B10 zwischen Geislingen und Dornstadt zahlreiche Unfälle verursacht. Insgesamt gab es sechs Verletzte, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer war gegen 20.20 Uhr in Geislingen auf der B10 in Richtung Ulm u...