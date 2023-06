Bis auf wenige Ausnahmen soll möglichst bald Tempo 30 auf den Straßen in Blaubeuren und seinen Ortsteilen gelten. Darin sind sich Gemeinderat und Ortschaftsräte einig. In vielen Wohngebieten gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung heute schon. Weil bundesweite Regeln bisher aber beispielsweise in Hau...