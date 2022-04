Seit dem 16. April 2022 ist die Ulmer Spatzenwiese nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in der Friedrichsau Ulm aufgebaut. Die Kinder erwartet ein historischer Jahrmarkt mit Schiffsschaukel, Hau den Lukas und einem 100 Jahre alten Karrussell. Außerdem mit dabei: Kindertheater, Zirkus-Vorstellungen und kreative Mitmach-Aktionen. Alles, was Besucher der Spatzenwiese Ulm 2022 wissen müssen, haben wir zusammen gestellt.

Öffnungszeiten Spatzenwiese Ulm 2022

Montag bis Freitag: 14 - 19 Uhr

Samstag & Sonntag: 11 - 19 Uhr

Feiertage & Ferien: 11 - 19 Uhr



Wo genau ist die Spatzenwiese?

Die Ulmer Spatzenwiese findet jedes Jahr in der Ulmer Friedrichsau statt, auf der Donauwiese hinter dem SSV-Bad am Gänswiesweg



Kinderkulturprogramm vom 1. Mai bis 19. Juni auf der Spatzenwiese

Das Kulturprogramm ist mit 47 Vorstellungen traditionsgemäß reichhaltig und spannend. Die Stücke sind für die ganze Familie geeignet, vom Kleinkindalter an.

Vom „Topolino Figurentheater“ sind sechs Vorstellungen geplant mit den Stücken „Das kleine Gespenst“ (Marionettentheater empfohlen für Kinder ab 3 Jahren, Dauer ca. 50 Minuten, 7 Euro/Person) am

04.06. (Sa) um 14 Uhr

04.06. (Sa) um 16 Uhr

„Kater Findus: Wie Findus zu Petterson kam“ (Marionettentheater empfohlen für Kinder ab 3 Jahren, Dauer ca. 50 Minuten, 7 Euro/Person) am

03.06. (Fr) um 14 Uhr

03.06. (Fr) um 16 Uhr

und „Kater Findus: Ein Feuerwerk für den Fuchs“ (Marionettentheater empfohlen für Kinder ab 3 Jahren, Dauer ca. 55 Minuten, 7 Euro/Person) am

05.06. (So) um 11 Uhr

05.06. (So) um 14 Uhr

Kartenreservierungen für die Stücke des Topolino Figurentheater sind über das für die Stücke des Topolino Figurentheater sind über das Reservierungsformular möglich.

Das „Theater Mücke“ zeigt das Stück „Quendolin in Quarantäne“ (Kindertheater empfohlen für Kinder ab 3 Jahren, 7 Euro/Person) in drei Vorstellungen am

10.06. (Fr) um 16 Uhr

11.06. (Sa) um 16 Uhr

12.06. (So) um 15 Uhr

Kartenreservierung telefonisch unter 07305-933444 oder per E-Mail an telefonisch unter 07305-933444 oder per E-Mail an claudia@theater-muecke.de

Die Junge Ulmer Bühne zeigt das Kinderstück „Der Grüffelo“ in insgesamt 13 Vorstellungen zwischen 19. Mai und 19. Juni (Vorstellungen jeweils um 14 und 16 Uhr). „Der Grüffelo“ nach dem Kinderbuchklassiker wird mit Puppen auf die Bühne gebracht. Tickets für „Der Grüffelo“ gibt es nur vor Ort zu kaufen (Ausnahme sind die Premieren-Stücke) und kosten 7 Euro pro Person. Das Stück dauert ca. 50 Minuten und ist empfohlen für Kinder ab 5 Jahren.

Die Grüffelo-Termine auf der Spatzenwiese sind:

19.05. (Do) um 10.30 Uhr (zur Reservierung)

20.05. (Fr) um 10.30 Uhr (zur Reservierung)

20.05. (Fr) um 16.00 Uhr

21.05. (Sa) um 16.00 Uhr

22.05. (So) um 16 Uhr

26.05. (Do) um 16 Uhr

27.05. (Fr) um 16 Uhr

28.05. (Sa) um 16 Uhr

29.05. (So) um 16 Uhr

16.06. (Do) um 14 Uhr

17.06. (Fr) um 16 Uhr

18.06. (Sa) um 14 Uhr

19.06. (So) um 16 Uhr

Wann sind Zirkusvorstellungen des neuen Spatzen-Circus?

Premiere hat in diesem Jahr der Spatzen-Circus, der die ganze Familie mit Akrobatik, Jonglage und Drahtseil-Acts zum Staunen bringt. An Wochenenden und an Feiertagen gibt es immer um 18 Uhr ein Zirkusprogramm mit Artisten, darunter auch zwei geflüchtete Familien aus der Ukraine. Die Zirkus-Vorstellungen sind am

16.04. um 18 Uhr

17.04. um 18 Uhr

18.04. um 18 Uhr

23.04. um 18 Uhr

24.04. um 18 Uhr

30.04. um 18 Uhr

01.05. um 18 Uhr

07.05. um 18 Uhr

08.05. um 18 Uhr

14.05. um 18 Uhr

15.05. um 18 Uhr

19.05. um 18 Uhr

21.05. um 18 Uhr

22.05. um 18 Uhr

26.05. um 18 Uhr

28.05. um 18 Uhr

29.05. um 18 Uhr

04.06. um 18 Uhr

05.06. um 18 Uhr

06.06. um 18 Uhr

11.06. um 18 Uhr

12.06. um 18 Uhr

16.06. um 18 Uhr

18.06. um 18 Uhr

19. 06. um 18 Uhr

„kontiki“ - Kunstschule für Kinder und Jugendliche der vh Ulm

Am 26. Mai ist die Ulmer Kunstschule und -werkstatt für Kinder und Jugendliche auf der Ulmer Spatzenwiese und lädt zu verschiedenen kreativen Aktionen ein. Das genaue Programm hängt vom Wetter ab und wird kurzfristig entschieden.

Wo kann man (kostenlos) parken?

Parkplätze gibt es rund um die Ulmer Friedrichsau. Vom Parkplatz zur Spatzenwiese ist ein längerer Fußmarsch notwendig (ca. 10-15 Minuten, je nach Parkplatz), daher empfiehlt es sich, Kinderwagen oder Bollerwagen für die Kleinen oder Lauffaulen mitzunehmen.

Folgende Parkmöglichkeiten in der Nähe gibt es:



Tickets und Preise

Tickets für alle Veranstaltungen kosten 7,00 Euro pro Person. Tickets für Fahrgeschäfte auf dem historischem Jahrmarkt kosten 1,50 Euro pro Fahrt. Für Familien und Fahrbegeisterte gibt es das “Spatzensäckle“ mit 10 Tickets für 10,00 Euro.

