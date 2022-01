Viele leiden massiv unter Folgen der Corona-Pandemie. Depressive Stimmung, Angstsymptome oder etwa auch Konflikte in Familien sind häufiger und deutlicher ausgeprägt in den Beratungen, berichtet Thorsten Schag, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie in Ulm. Wenn gewohnte Tagesabl...