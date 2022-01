Nach elfeinhalb Jahren an der Spitze der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen wechselt Tim Beck (47) nach Ende dieses Schuljahres auf die Stelle des Musikschulleiters in Laupheim. Das hat er am Dienstagabend der SÜDWEST PRESSE bestätigt. An der Laupheimer Musikschule Gregorianum war di...