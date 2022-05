„Etwas Besonderes in einer Museums-Vitrine zu sehen, das ist schön. Aber wenn man beobachten kann, wie es hergestellt wird, dann ist das nochmals was ganz anderes“, kommentiert Heike Ludwig aus Blaustein auf dem Museumsfest, das sie am Sonntag in Blaubeuren besucht hat. Am Internationalen Museu...