In Lonsee wird an mehreren Stellen nachverdichtet, nun steht ein weiteres Projekt an: Nachdem ein örtlicher Bauträger erfuhr, dass Grundstücke im Bereich Chabrisweg/Obere Sonnenbühlstraße zum Verkauf stehen, ging er auf die Gemeinde zu, um seine Pläne abzustimmen. Wohlgemerkt: vor dem Erwerb d...