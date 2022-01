Blaubeuren muss unerwartet viel Geld in den Kindergartenneubau in Seißen stecken. „Die Mehrkosten liegen nach aktuellen Berechnungen bei schwindlig machenden 700 000 Euro“, sagte Jens Uhlig vom Blaubeurer Bauamt, als er am Dienstagabend dem Gemeinderat von den neuesten Handwerker-Angeboten be...