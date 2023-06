Das Alb-Donau Klinikum mit seinen Standorten Blaubeuren, Ehingen und Langenau ist von „immensen inflationsbedingten Kostensteigerungen und fehlender Refinanzierung“ betroffen. Deshalb hat es am bundesweiten Aktionstag am Dienstag unter dem Titel „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ tei...