Der Ulmer Unternehmer Ludwig Merckle ist noch am Überlegen, ob er sich vielleicht doch unter einem Baum in dem jetzt neu eröffneten Friedwald bei Blaubeuren begraben lässt: „Der Wald, die Stille in der Natur, das finden wir gut“, sagte er am Montagmittag bei der Eröffnung des neuen Angebots....