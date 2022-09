Mehrzweckhalle besetzt, Restaurant-Betrieb in Frage gestellt: Vor einer Woche sah die Lage in Blaubeuren-Seißen eher düster aus. Erstmals hatte der Kreis keine Möglichkeit mehr, Ukraine-Flüchtlinge in ordentlichen Zimmern unterzubringen – in der Not musste deshalb die Mehrzweckhalle Seißen he...