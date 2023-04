Kurz nach 10 Uhr ist die Blaubeurer Feuerwehr am Donnerstagmorgen in die Blaubeurer Innenstadt gerufen worden: zum großen Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Weilerstraße - Webergasse, in dem auch die Diakoniestation ihre Zentrale hat. In einer Wohnung war starker Rauch entstanden. Die Feuerwehr stellte einen Küchenbrand fest, hatte diesen aber schnell unter Kontrolle. Essen war auf dem Herd in der Küche einer Wohnung angebrannt, berichtete die Polizei. Deshalb entwickelte sich auch der starke Rauch.

Keine Verletzten in der Wohnung

Das DRK sah nach den Bewohnern. Es wurde niemand verletzt. Während des Einsatzes waren Weilerstraße und Webergasse in diesem Bereich vorübergehend gesperrt. Kurz nach 11 Uhr war der Einsatz beendet.