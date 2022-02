Es ist, als hätte jemand am Blautopf den Stöpsel gezogen. Steht man oberhalb des Blaubeurer Schmuckstücks, wird der Blick zusammen mit Blättern und Ästen vom Sog des Wassers hin an den südöstlichen Rand gezogen. Dort verschwindet alles kreiselnd und gurgelnd in einer schmalen Öffnung in Rich...