Voller Häme zieht die Berliner Boulevard-Zeitung B.Z. über ein schwäbisches Busunternehmen her, das einige Linien in der Hauptstadt übernommen hat. Sie titelt: „Neue Schwaben-Busse in Berlin zeigen Ziel auf Pappschildern an“. Und sie schlussfolgert daraus: „Diese Busse fahren besser wieder...