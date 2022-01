Ein 62-Jähriger wollte am Samstag am Ortsende von Beimerstetten in Richtung Weidenstetten nach links zum dortigen Supermarkt abbiegen. Er bremste seinen Honda ab, was eine hinter ihm fahrende 24-Jährige offenbar nicht rechtzeitig erkannte. Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau aufgrund der Straß...