Noch bis zum 15. Januar können sich Bauplatz-Suchende für eines von 36 neuen Grundstücken in Blaubeuren bewerben. In den vergangenen Monaten hat die Stadt die städtischen Bauplätze in Gerhausen, Beiningen, Erstetten und Seißen erschlossen und gleichzeitig auch Richtlinien für ihre Vergabe fes...