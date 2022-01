Modernste Technik und Umweltschutz: Das Technikum Laubholz, das seit kurzem auf dem Centrotherm-Gelände in Blaubeuren aufgebaut wird, soll beides verbinden. In den nächsten Jahren will es mit neuartigen, aus Holz entwickelten Materialien wichtige Teile der Wirtschaft revolutionieren. Letztlich geh...