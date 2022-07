Am frühen Samstagmorgen kommt Bewegung in den Landkreis Neu-Ulm. In allen 17 Kommunen schwingen sich Frauen und Männer in den Fahrradsattel und steuern in einer Sternfahrt Weißenhorn an. Fast alle Bürgermeister sind dabei. In Neu-Ulm macht sich Landrat Thorsten Freudenberger auf den Weg. In Send...