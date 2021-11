Beim Unfall eines Schulbusses in Biberach an der Riß sind am Dienstag mehrere Kinder verletzt worden. Der Bus war am Nachmittag auf einer Kreisstraße von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, sagte ein Polizeisprecher.

Ein 62-Jähriger war mit dem Bus kurz vor 13.30 Uhr von Ellmansweiler in Richtu...