Am kommenden Wochenende, 27. und 28. August, findet das 13. Bronner Tomatenfest statt. Bei Gärtnermeister Michael Schick in Achstetten-Bronnen wachsen in diesem Jahr mehr als 1300 verschiedene Tomatensorten. Am kommenden Samstag und Sonntag zeigt er in der Brunnenstr. 33 eine einmalige Sammlung reifer Früchte im legendären Tomatenrondell mit weit über 500 Sorten.

Auch in diesem Jahr sind wieder über 100 Sorten neu dazu gekommen, informiert der Gärtner: mit so klangvollen Namen wie „Märchenfee“, „Blue Marzano“, „Moonlight Mile Pink“, „Apricosa“, „Black Strawberry“ oder „Märchenengel“. Zu besichtigen ist das Rondell jeweils von 10 bis 18 Uhr, natürlich mit fachlicher Beratung, Möglichkeit zum Samenerwerb und zur Pflanzenbestellung für die kommende Saison.

Vorträge und Führungen

Das „Fest“ findet in diesem Jahr wieder in normaler Form statt, mit Vorträgen um 11, 12 und 14 Uhr und mit Gartenführungen um 13 und 15 Uhr. Die Besucher können auch alleine durch den wildromantischen Garten schlendern und sich ein Bild von Biodiversität machen, verschieden Gemüseraritäten bestaunen, und natürlich unzählige Tomatenpflanzen mit verschiedensten Früchten bewundern. Zu vielen Pflanzen gibt es schriftliche Informationen.

Auch für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt, mit Kräutercocktails und Smoothies. Zum Essen hat sich Viddos Foodtruck aus Mietingen angemeldet, mit köstliche Vegetarischen Gerichten und Wildwürsten. Um die Veranstaltung zu entzerren, bleibt das Tomatenrondell während der ganzen Folgewoche vor allem für ortsnahe Besucher von Montag bis Donnerstag aufgebaut und wird jeweils von 10-12 und von 14-16 Uhr betreut.

