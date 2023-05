Vier elf und zwölfjährige Kinder hantierten am Samstag um 18 Uhr in der Maierhofstraße, im Bereich der Brücke der B 29 über die Rems, mit einer Farbspraydose. Nachdem die Farbe versprüht worden war, versuchten sie die Dose mit einem Feuerzeug zu entzünden. Als sich zwei der Dose wieder näherten, nachdem diese nicht sofort gezündet hatte, explodierte sie und die beiden Jungen erlitten dadurch jeweils schwere Brandverletzungen. Sie mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden.