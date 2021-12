Die Baustelle ist so gut wie ausgeräumt, die letzten Häuser im Ziegelrain sind verschwunden. Nun beginnen die eigentlichen Bauarbeiten am neuen Gaildorfer Quartier. Offizieller Start war heute um 8 Uhr: „im kleinen Rahmen“ wurden die ersten Spaten in die Erde gerammt. Die Grundsteinlegung, die...