Ein etwa 80 Jahre alter Senior belästigte am Montag, 28. November, zwei zwölfjährige Mädchen sexuell. Die beiden Kinder hielten sich gegen 16.30 Uhr an der Bushaltestelle Im Laichle auf, die sich zwischen den beiden dort ansässigen Einkaufsmärkten befindet. Dort hatte der Mann sie angesprochen und auch kurz festgehalten. Der Mann ist etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und schlank, ihm fehlen einige Zähne. Er führte auffällige rote Krücken bei sich und war in Beige gekleidet, mit schwarzem Hut, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Vermutlich auch mehrere andere Personen belästigt

Mittlerweile wurde bekannt, dass er an jenem Nachmittag wohl auch mehrere andere Personen, vornehmlich Frauen, belästigt haben soll. Auch wurde er bereits mehrfach im dortigen Wohngebiet gesehen. Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 0 73 61 / 58 00 um entsprechende Hinweise auf den Mann.