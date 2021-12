Jörg Burghardt (Mitte) mit Uwe und Silvi Beu-Schmidt vor ihrem zerstörten Fachwerkhaus in Walporzheim. Momentan wird mit Hochdruck am Nebengebäude gearbeitet in der Hoffnung, dass es im Frühjahr bewohnbar wird. Am Wohnhaus selbst bleibt noch viel Arbeit. © Foto: Brigitte Hofmann