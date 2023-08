Während die Planungen für den Windpark in den Gaildorfer Teilorten Reippersberg und Schönberg noch am Anfang sind, werden die Fortschritte beim Projekt in Sulzbach-Laufen immer deutlicher sichtbar. Insgesamt sieben Windräder werden entlang der Kohlen- und Brünststraße errichtet. Momentan werde...