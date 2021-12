An den Adventssamstagen in den „normalen“ Jahre, also vor Corona, gab es das nicht: freie Parkplätze nach 10 Uhr. Wer früher an den Samstagen vor Weihnachten in die Stadt wollte, tat gut daran, den ÖPNV zu nutzen. In der Stadt dann pralles Leben, viele 100 Menschen, die vom Weihnachtsmarkt zu...