Was macht die WHF so unverzichtbar?

ANDREAS SCHUMM Zum einen ist es die in der Struktur der WHF angelegte Bündelungsfunktion der Interessen der Region Heilbronn-Franken mit Akteuren und Institutionen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Zum anderen sind es aber auch die Themenschwerpunkte, die zunehmend auf die regionale Ebene als kleinste Einheit angelegt sind. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass für Programme des Landes, des Bundes oder gar der EU oft die Region als Adressat gefragt ist, was dann aufgrund der erwähnten Bündelungsfunktion die WHF ist.

Bei der Gründung 1998 wurden Fachkräftesicherung und Standortmarketing als Kernaufgaben definiert. Was hat die WHF auf diesen Feldern bisher erreicht?

ANDREAS SCHUMM Reines Standortmarketing, wie es möglicherweise vor 25 Jahren im Sinne der Ansiedlung von Unternehmen angedacht war, ist heute nicht mehr zielführend. Vielmehr sind die Grenzen zwischen den Kernaufgaben verschwommen, weil beispielsweise eine der ersten Fragen bei einer potenziellen Ansiedlung die Frage nach den Fachkräften ist. Deshalb ging und geht es darum, unsere Kernaufgaben über umsetzungsorientierte und bedarfsgerechte Projekte zu erfüllen und ständig weiterzuentwickeln. Die Einrichtung des Welcome Centers oder jüngst die Förderzusage für das Netzwerk Transformotive sind nur zwei Beispiele dafür. Diese Themen sind für die WHF eine Daueraufgabe, die mit viel Engagement immer wieder neu gedacht und mit unterschiedlichen Ansätzen und Projekten vorangetrieben wird – man denke nur an die Regionspräsentation während der Bundesgartenschau in Heilbronn 2019

Zu den aktuellen Projekten gehören neben Transformotive auch die Fachkräfte- und Standortmarketingkampagne #Platzfüroriginale oder der Glasfaserausbau in der Region. Was wurde bei diesen Projekten bereits erreicht und was sind Ziele für die nächsten Jahre?

ANDREAS SCHUMM Wichtig ist zum einen, dass wir bei den genannten Projekten die Unternehmen, aber auch die Kommunen unterstützen wollen, indem wir attraktive Angebote für die Zusammenarbeit bereithalten und getrieben durch den Netzwerkgedanken eine immer größere werdende Gruppe von Akteuren in den jeweiligen Prozessen gezielt begleiten und helfen. Wichtig ist zum anderen aber auch, dass diese Projekte inhaltlich verwoben sind und dem gemeinsamen Ziel, eine zukunftsfähige und attraktive Region Heilbronn-Franken mitzugestalten, folgen. So braucht die Transformation beispielsweise Fachkräfte, die mithilfe der Initiative #Platzfüroriginale angesprochen werden. Damit diese aber in die Region kommen oder in der Region bleiben, braucht es schnelle und stabile Internetverbindungen, für die der Glasfaserausbau erforderlich ist. Und letzteren brauchen genauso auch die Unternehmen als Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg.

Die WHF möchte künftig noch transparenter, zugänglicher und bekannter werden. Wie wollen Sie das erreichen?

ANDREAS SCHUMM Indem wir für den Standort Heilbronn-Franken in all seinen Facetten permanent werben, gleichzeitig aber auch unsere Angebote und Services noch stärker an Unternehmen in Heilbronn-Franken beziehungsweise Fach- und Arbeitskräften in- und außerhalb der Region ausrichten und kommunizieren. Dazu wünschen wir uns eine noch stärkere Offenheit der Akteure und der Unternehmen in der Region für die Zusammenarbeit. Wir möchten diese wie bisher auch ergebnisoffen und zielorientiert angehen, was bereits heute in einem stets kooperativen Ansatz unseres Handelns zum Ausdruck kommt.

Was sind die wichtigsten Herausforderungen für die WHF in den nächsten 25 Jahren?