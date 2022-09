Gleich im Dutzend stürzen sich Wespen auf den fauligen Apfel in einer Obstwiese bei Starkholzbach. Die hungrigen Insekten leisten ganze Arbeit: Von dem Apfel bleibt am Ende nur noch die Schale übrig. Solche beeindruckenden Fressszenen spielen sich derzeit auf vielen Obstwiesen und in Privatgärten...