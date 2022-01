Oberhalb der Falkenstraße in Gaildorf-Großaltdorf hat sich auf einer Wiese eine Doline gebildet. In dieser Gegend nicht ungewöhnlich, meint der Geologe Prof. Dr. Theo Simon, der vor seinem Ruhestand im Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau am Regierungspräsidium Freiburg beschäftigt war. © Foto: Richard Färber