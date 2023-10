Die Steilstrecke Oberer Kaffeeberg Richtung Ebersberg ist in schlechtem Zustand. Seit 2018 strebt die Gemeinde an, die grob geschotterte Piste mit einer Förderung auszubauen. „Wir bekommen die Fördermittel“, versichert Bürgermeister Peter Keilhofer bei der Gemeinderatssitzung am 25. September...