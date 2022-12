Kurz vor Jahresende erreicht die VR-Bank-Kunden in Sulzbach-Laufen eine Hiobsbotschaft: Die Geschäftsstelle am Marktplatz in Sulzbach wird zum 30. Dezember, 17 Uhr, geschlossen und mit der Filiale in der Gaildorfer Kanzleistraße zusammengelegt. Der Geldautomat bleibt dagegen erhalten. Über diese ...