Immer wieder werden insbesondere Hunde Opfer von Tierquälern, die mit Gift präpariertes Futter (Köder) fressen. Deshalb sollten Tierhalter auf der Hut sein. Auch in Vellberg gab es in jüngster Zeit einen solchen Vorfall. Entlang des Aalenbaches von Großaltdorf in Richtung Lorenzenzimmern zum G...