Am Heilbronner Landgericht beginnt am Donnerstag, 22. Juni, der Prozess gegen einen jungen Asylbewerber. Dem Mann, Jahrgang 1995, wird zur Last gelegt, mit Tötungsvorsatz Messerstiche gegen einen Mitbewohner seiner Asylunterkunft in Bühlertann und gegen einen Securitymitarbeiter seiner späteren A...