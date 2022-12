Wenn am Sonntag die Geifertshofener und Bühlerzeller Seite an Seite in der Rudolf-Mühleck-Halle sitzen, dürfte an die früheren gegenseitigen Vorbehalte nur noch mit „Weißt du noch ...?“ erinnert werden. Was mehr als eine Generation lang misstrauisch beäugt wurde, ist inzwischen anerkannt: ...