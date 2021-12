Seit etwa 20.30 Uhr am Sonntagabend wird eine Frau aus Wasseralfingen vermisst. Für die Suche setzte die Polizei am Sonntag einen Hubschrauber und die Suchhundestaffel ein. Gegen 2.30 Uhr wurde sie offenbar in der Nähe der Papierfabrik Palm in Unterkochen gesehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war sie jedoch wieder verschwunden.

In einer Meldung gegen 4.30 Uhr hieß es, dass auch Drohnen in der Gegend eingesetzt würden. Wer Hinweise auf die Frau hat, solle sich unbedingt bei der Polizei melden: 07361/5240 oder über 110. Die Gesuchte könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Um kurz nach 7 Uhr lief der Einsatz noch.

Die Dame wird wie folgt beschrieben: