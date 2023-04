Zwei leichtverletzte Autofahrer und zwei nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalles, der sich am Samstag gegen 7.45 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 1040 in die Landesstraße 2218 bei Unterschmerach ereignet hat. Zu dem Unfall kam es, als ein 37-jähriger Passat-Fah...