Am Montagabend ging das Schwäbisch Haller Landratsamt mit schweren Vorwürfen gegen einen Viehhändler aus dem Kreis an die Öffentlichkeit, nun zieht die „SOKO Tierschutz“, ein eingetragener Verein mit Sitz in München, nach: Sie hat nach eigenen Angaben mit versteckten Kamera-Aufnahmen ein ...