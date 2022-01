Unter dem Titel „Nichts ist wie es scheint – Verschwörungstheorien“ hatte das Evangelische Kreisbildungswerk in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung und der VHS Hall für heute, Montag, zum Vortrag in die Kirche St. Katharina eingeladen. Zu Gast war Professor Michael Butter. Doch dieser Vortrag ist nun abgesagt, da der Referent erkrankt ist. „Der Vortrag wird auf jeden Fall nachgeholt. Sobald der Termin steht, werden wir darüber informieren“, schreibt der Veranstalter.

Der Inhalt des Vortrags: Im Jahr 2021 hat er den Tübinger Preis für Wissenschaftskommunikation erhalten. Verschwörungstheorien – die Überzeugung, dass Ereignisse heimlich und hinter den Kulissen von mächtigen Akteuren gelenkt werden – gibt es seit Jahrhunderten. In der Corona-Krise haben sie sich so schnell verbreitet wie das Virus selbst. Was versteht man unter Verschwörungstheorien? Warum glauben Menschen daran? Wie gefährlich sind diese Theorien?