Selten sind die Sitzungen des Technischen Ausschusses von Gaildorf so gut besucht wie am Mittwoch. Warum die rund 20 Bürgerinnen und Bürger in den Wurmbrandsaal gekommen waren, wurde schon bei den Bürgeranfragen deutlich. Es entbrannte direkt eine lebhafte Diskussion über die Verkehrssituation i...