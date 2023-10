Die B 19 zwischen Laufen und Untergröningen bleibt weiterhin gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Baufirma Hähnlein arbeite derzeit mit zwei Kolonnen an sechs Tagen in der Woche im vierten Bauabschnitt zwischen Untergröningen und Laufen. Vergangene Woche seien die Asphaltarbeiten an den Radwegen bei Laufen und Wengen fertiggestellt worden.

Arbeiten an den acht Amphibientunnel kosten viel Zeit

Derzeit werden die acht Amphibienleiteinrichtungen bei Wengen hergestellt. Die Arbeiten zum Versetzen der massiven Betonbauteile gestalten sich jedoch deutlich zeitaufwändiger als erwartet, erklärt das Regierungspräsidium. Der ursprünglich angestrebte Fertigstellungstermin Ende September konnte daher nicht gehalten werden.

Nach derzeitigem Stand geht das RPS davon aus, dass die Bauarbeiten voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte abgeschlossen werden können und die B 19 dann wieder offen ist.