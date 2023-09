Unbekannte haben sich in den Nächten von Freitag bis Sonntag an der Sandsteinmauer entlang der evangelischen Stadtkirche erheblichen Sachschaden angerichtet. Sie rissen mit massiver Gewalt sieben schwere Abdeckplatten aus dem Mörtel und warfen sie die Mauer hinunter. Was die noch unbekannten Täter dazu bewogen hat, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Die evangelische Kirchengemeinde hat bereits Anzeige erstattet. Die Stadtverwaltung werde am morgigen Montag ebenfalls Anzeige erstatten, sagte Daniel Kuhn, Sprecher der Stadt Gaildorf.