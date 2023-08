Bei etwa der Hälfte der 38 Container, in denen die Kindertageseinrichtung Hohbühl untergebracht ist, brach während des starken Gewitters gegen 17.50 Uhr am Donnerstag Wasser ein. Als Ursache nennt Kindergartenleiterin Michelle Kurz durch Laub verstopfte Abläufe. Am Abend sei das Wasser wie in ei...