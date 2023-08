In ganz Baden-Württemberg sorgten in der Nacht auf Freitag Unwetter vorerst für Abkühlung. Vielerorts ließ der stürmische Wind Bäume umstürzen. Viele Bürger verfolgten am Donnerstagabend, wie starker Westwind die schwarzen Wolken nach Osten trieb. Dort, kurz nach der Landesgrenze in Nördlin...