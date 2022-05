Im Zusammenhang mit der Gewitterfront, die am Freitag zwischen 17.30 und 18 Uhr durch den Ostalbkreis zog, gibt es nach bisherigen Meldungen keine Personenschäden zu beklagen, so die Bilanz des Polizeipräsidiums in Aalen.

20 Bäume entwurzelt

In Hangendenbuch wurden durch den starken Wind insgesamt ...