Zwischen 7 und 22.30 Uhr am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz gegenüber der Leitstelle am Bahnhof Schwäbisch Hall geparkten Toyota Aygo. An dem Kleinwagen entstand dabei ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0 7 91 / 40 00.