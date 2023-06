Eine 17-Jährige befuhr am Freitag gegen 16.50 Uhr die Landesstraße 1072 von Bühler (Gemeinde Adelmannsfelden) in Richtung Bühlerzell mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha. In einer Kurve im Bereich der Abzweigung nach Stöcken, geriet die junge Frau, vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Mercedes-Benz-Sprinter eines 55-Jährigen zusammen.

Die 17-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, teilt das Polizeipräsidium Aalen in einer Pressemeldung mit. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.